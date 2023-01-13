Наполі – Ювентус 5:1

Голи: Осімхен, 14, 65, Кварацхелія, 39, Рахмані, 55, Ельмас, 72 – Ді Марія, 42

Старт матчу був за господарями, що втілилось у гол на 14-й хвилині. Позиційна атака закінчилась подачею від Політано. До м'яча не дотягнувся Осімхен, але він відлетів прямо під удар Кварацхелії. З його красивим пострілом в один дотик впорався голкіпер Ювентуса, але на добиванні був все той же Осімхем, який відкрив рахунок 1:0, пише 24 канал.

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Гості відповіли не менш гостро. Ді Марія проскочив поміж двох суперників та пробив. Лише поперечина врятувала володіння Мерета від неминучого голу.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Осімхен скористався помилкою захисту "старої синьйори", віддав на вільного Кварацхелію, який паралельно прибіг у штрафний майданчик суперника та легко обіграв Щенсни. Вже на 39-й хвилині Наполі повело у рахунку 2:0.

Вже через три хвилини схожий гол забити гості. Ді Марія ідентичним ударом до Кварацхелії після передачі Міліка, скоротив відставання до мінімуму. Перший тайм закінчився з рахунком 2:1. Поціновувачі італійського футболу залишились задоволені від поєдинку.

Господарі не дали жодних шансів

На 55-й хвилині Наполі знову збільшило свою перевагу на табло до двох м'ячів. Але перед цим Осімхен легко протиснув захисника Ювентуса, але з ударом у ближній кут впорався Щенсни, який перевів м'яч на кутовий. Стандарт став результативним. М'яч після подачі з кутового пролетів поміж ноги усіх футболістів та дістався до Рахмані, який потужним ударом прошив сітку воріт туринців. Щенсни навіть не встиг зреагувати на постріл – 3:1.

Рівно через 10 хвилин знову зганьбився захист Ювентуса. Бремер не дав м'ячу вийти на кутовий, але під час вибивання влучив у суперника. М'яч відлетів до Кварацхелії, який зроибв закидання у штрафний Юве, де на другому поверсі відмінно зіграв Осімхен. Нападник оформив дубль – 4:1.

На цьому "неаполітанці" не зупинились та вп'яте засмутили польського голкіпера Юве. Не без фортуни для господарів, яка завжди на стороні сильніших. Ді Лоренцо віддав на вільного Ельмаса, той бездоганно обіграв опікуна та пробив у дальній кут. Але рикошет змінив напрямок польоту м'яча, дезорієнтував голкіпера та залетів у протилежний кут володінь "старої синьйори" – 5:1.

Наполі показало відмінну гру, яка змушує задуматись футболістів Ювентуса у своїй віддачі на футбольному полі. "Неаполітанці" перемогли 5:1.