Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість легіонерів залишили українські клуби та відмовились повертатися в УПЛ. Найбільше від цього постраждав донецький Шахтар.

До теми Шахтар хоче повернути бразильців-втікачів: хто може знову одягнути футболку "гірників"

"Гірники" мали більше десятка іноземних футболістів, проте влітку до команди повернувся лише Лассіна Траоре. Інші ж використали правило ФІФА, яке дозволило гравцям з УПЛ знаходити собі тимчасові клуби на час воєнних дій.

Вінгер Шахтаря в Серії А

У осінній частині сезону найбільш яскраво показав себе Тете, який має постійну ігрову практику у французькому Ліоні. Впевнений виступ бразильця викликав інтерес до нього від італійських грандів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Ювентус і Рома хочуть запросити Тете наступного літа. Після приходу Лорана Блана бразилець став отримувати менше ігрової практики, тому Ліон навряд чи викупить його.

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Тете в Шахтарі

Контракт вінгера із Шахтарем дійсний до кінця 2023 року. Якщо ж донеччани не домовляться із Тете про продовження договору, то влітку буде останній для них шанс заробити на ньому. Варто відзначити, що інтерес до бразильця проявляють Мілан і Брайтон.

У нинішньому сезоні Тете провів 13 матчів за Ліон, відзначившись 5 голами та двома асистами. У Шахтар бразилець перейшов в 2019 році і за цей час він награв 108 поєдинків, забивши 31 м'яч.