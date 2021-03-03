Ювентус знищив Спецію та скоротив відставання від Мілана в Серії А: відео

Ювентус переміг Спецію з рахунком 3:0 у матчі 25 туру чемпіонату Італії з футболу.

Ювентус – Спеція 3:0

Голи: Мората, 62, К'єза, 71, Роналду, 89

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Туринці до фінальної третини поєдинку не могли відкрити рахунок. Два рази м'яч у ворота відправив Кулусевскі. Але в перший раз гол не був зарахований через офсайд, в другий – через фол.

Розмочив рахунок Мората через хвилину після виходу на поле. Але і цей м'яч був зарахований лише після тривалого перегляду VAR. Подвоїв перевагу "старої синьйори" К'єза, добивши м'яч після божевільного сейва Проведеля.

Остаточний рахунок зустрічі встановив Роналду. Португалець 12 сезонів поспіль забиває 20 м'ячів або більше в топ-5 ліг.

Ювентус наблизився до Мілану в турнірній таблиці на відстань в три очка. Відставання від лідера Інтера становить 7 пунктів.

Ювентус – Спеція відеоогляд