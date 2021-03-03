Ювентус победил Специю со счетом 3:0 в матче 25 тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус – Специя 3:0

Голы: Мората, 62, Кьеза, 71, Роналду, 89

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Туринцы в финальной трети поединка не могли открыть счет. Два раза мяч в ворота отправил Кулусевски. Но в первый раз гол не был засчитан из-за офсайда, во второй – из-за фола.

Размочил счет Мората через минуту после выхода на поле. Но и этот мяч был засчитан лишь после длительного просмотра VAR. Удвоил преимущество "старой синьоры" Кьеза, добив мяч после сумасшедшего сейва Проведеля.

Окончательный счет встречи установил Роналду. Португалец 12 сезонов подряд забивает 20 мячей или больше в топ-5 лиг.

Ювентус приблизился к Милану в турнирной таблице на расстояние в три очка. Отставание от лидера Интера составляет 7 пунктов.

Ювентус – Специя видеообзор