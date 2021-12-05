Ювентус забив Дженоа Шевченка прямим ударом з кутового: відео голу Куадрадо
Джерело:24 канал
У Серії А сезону-2021/2022 в рамках 16-го туру було забиті два голи прямими ударами з кутового. Після римської Роми жертвою стала Дженоа українського тренера Андрія Шевченка.
Шедевр Куадрадо
Дженоа Шевченка пропустила прикрий гол з кутового у матчі проти туринського Ювентуса. "Зебри" відзначилися уже на 9-й хвилині гри.
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Колумбійський футболіст Хуан Куадрадо вирішив виконати кутовий. Він закрутив м'яч у дальній кут і після контакту зі стійкою він опинився у воротах Сальваторе Сірігу.
Ні воротар, ні оборонці Джено не змогли завадити м'ячу опинитися у воротах. Справжній шедевр Куадрадо!
Ідентичний гол було забито в матчі між Ромою та Інтером.
Відео голу Куадрадо прямим ударом з кутового