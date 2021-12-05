Шедевр Куадрадо

Дженоа Шевченка пропустила прикрий гол з кутового у матчі проти туринського Ювентуса. "Зебри" відзначилися уже на 9-й хвилині гри.

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Колумбійський футболіст Хуан Куадрадо вирішив виконати кутовий. Він закрутив м'яч у дальній кут і після контакту зі стійкою він опинився у воротах Сальваторе Сірігу.

Ні воротар, ні оборонці Джено не змогли завадити м'ячу опинитися у воротах. Справжній шедевр Куадрадо!

Ідентичний гол було забито в матчі між Ромою та Інтером.

Відео голу Куадрадо прямим ударом з кутового