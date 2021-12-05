Шедевр Куадрадо

Дженоа Шевченко пропустила досадный гол с углового в матче против туринского Ювентуса. "Зебры" отличились уже на 9-й минуте игры.

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Колумбийский футболист Хуан Куадрадо решил исполнить угловой. Он закрутил мяч в дальний угол и после контакта со стойкой он оказался в воротах Сальваторе Сиригу.

Ни вратарь, ни защитники Дженоа не смогли помешать мячу оказаться в воротах. Настоящий шедевр Куадрадо!

Идентичный гол был забит в матче между Ромой и Интером.

Видео гола Куадрадо прямым ударом с углового