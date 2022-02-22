Вільярреал – Ювентус 1:1

Голи: Парехо, 66 – Влахович, 1

Вже на 35-й секунді рахунок у матчі відкрили гості з Турина. Футболісти Вільярреала загубили м'яч у центрі поля, чим скористався суперник. Влахович отримав класну передачу з глибини поля, уникнув офсайду та з розвороту пробив прямісінько у дальній кут воріт. Одразу два захисники не стали на заваді голу – 0:1, повідомляє 24 канал.

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Відео голу Влаховича

Підопічні Унаї Емері після пропущеного голу показали супернику, що не збираються так легко віддавати перемогу.

На 13-й хвилині Ло Чельсо перевірив на міцність каркас воріт. Майже одразу господарі створили ще гостріший момент. Данджума красиво п'яткою намагався перевести м'яч у ворота, але Щенсни зреагував на такий хитрий удар.

Де Лігт ледь не привіз гол у власні ворота. Захисник Ювентуса заблокував потужний простріл від гравця "жовтої субмарини". Після чого м'яч мало не зрикошетив у сітку володінь туринського клубу.

Маккенні пробивав з меж штрафного суперника, але його постріл був заблокований. А могло бути дуже небезпечно.

Рівний тайм

Не встигли гравці зайняти свої позиції на футбольному полі, як Мората міг забити другий гол Ювентуса. Альваро знайшов вільну зону, але м'яч після його удару пролетів зовсім поруч зі стійкою.

Вже через 10 хвилин гострота була біля володінь гостей. Щенсни впорався з потужним ударом Морено.

На 66-й хвилині Вільярреалу вдалось зрівняти рахунок. Капу класно закинув на Парехо, який ударом в один дотик прошив сітку воріт команди Массіміліано Аллегрі – 1:1.

Відео м'яча Вільярреала

Рулья впорався з непростим пострілом від автора першого голу у матчі Влаховича.

Вільярреал та Ювентус розійшлись мировою – 1:1. Такий рахунок більш комфортний для туринців, які матч-відповідь зіграють за підтримки власних уболівальників.