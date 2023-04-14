Голкіпер Ювентуса, який підтримує Україну, відчув біль у грудях прямо під час матчу ЛЄ: відео

У четвер, 13 квітня, Ювентус приймав Спортинг у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. Прикрий епізод стався наприкінці матчу за участі голкіпера туринського клубу Войцеха Щенсни.

Наприкінці першого тайму 32-річний польський воротар Ювентуса відчув біль в області серця, схопившись за груди. Клубні лікарі негайно підбігли до футболіста. Після чого Щенсни у компанії медиків покинув межі поля, пише 24 Канал.

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Неприємний момент із другом України

Головний тренер "старої синьйори" Массіміліано Аллегрі був змушений робити заміну голкіпера. Замість Щенсни у ворота Ювентуса став Маттіа Перін.

Щенсни не стримав емоцій, коли покидав межі поле, Войцех розплакався. Уболівальники, які заполонили трибуни стадіону "Ювентус Стедіум", влаштували польському воротарю справжні овації, аби підтримати свого лідера команди.

Овації для Щенсни: дивіться відео

Ювентус втративши голкіпера зумів дотиснути Спортинг у другому таймі. На 73-й хвилині Федеріко Гатті забив єдиний та переможний гол у зустрічі. Господарі мінімально перемогли португальців у першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи 1:0.

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Після поєдинку Щенсни розповів про свій стан здоров'я. Воротар заспокоїв своїх прихильників, заявивши, що вже почувається значно краще. Однак у той момент Войцеху було складно дихати, тому він не міг продовжувати гру.

Матч проти Спортинга стала для Щенсни 30-м поєдинком у сезоні-2022/2023. У цих зіграних зустрічах Войцех пропустив 28 голів та у 17 іграх зіграв на нуль.