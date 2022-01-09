Ювентус у скаженому матчі з камбеком вирвав перемогу в Роми: відео 7-и голів

Римська Рома й туринський Ювентус 9-го січня зустрілися у матчі 21-го туру Серії А. Команди забили аж 7 голів, а перемогу вирвав Ювентус.

Рома – Ювентус 3:4

Голи: Ебрахам, 11, Мхітарян, 48, Пеллегріні, 53 – Дибала, 18, Локателлі, 70, Кулусевскі, 73, Де Шільйо, 77

Вилучення: Де Лігт, 81 (Ювентус)

Незабитий пенальті: Пеллегріні, 82 (Рома)

Дивіться також Маліновський забив перший гол за Аталанту у 2022 році: відео гармати українця

Результативний початок гри

Рома на правах господарки впевнено увійшла в гру й на 7-й хвилині створили першу загрозу біля воріт Ювентуса. Подача з кутового закінчилася небезпечним ударом Ебрахама, проте Щенсни врятував партнерів.

Та вже через 4 хвилини голкіпер Ювентуса не зміг зупинити Ебрахама. Нападнику знову дали пробити після подачі кутового й Щенсни був безсилим.

Відео голу Ебрахама



Здавалося, що Рома зможе розвинути успіх, проте поодинока атака туринців завершилася голом. К'єза перед штрафним Роми знайшов Дибалу, який красивим ударом розписався у воротах Патрісіу.

Відео голу Дибали

Потужний старт Роми в другому таймі

Відразу після перерви Рома зуміла повернути собі перевагу. "Вовки" спокійно підійшли до штрафного Ювентуса, що завершилося ударом Мхітаряна здалеку. М'яч рикошетом від Де Шільйо залетів у ворота Щенсни.

Відео голу Мхітаряна



Ще через 5 хвилин перевага римських футболістів складала два голи. Підопічні Жозе Моурінью спіймали туринців на контратаці та заробили штрафний з небезпечної позиції.

Третій м'яч у ворота Щенсни відправив Пеллегріні красивим ударом у "дев'ятку" воріт.

Відео голу Пеллегріні

Камбек Ювентуса

Проте Ювентус не здався і на 70-й хвилині відіграв один м'яч: Локателлі замкнув навіс у штрафний від Морати – 3:2! А вже через три хвилини рахунок був рівним.

Відео голу Локателлі



Черговий навіс у штрафний Роми завершився голом від Кулусевскі. Спершу гол скасували буцімто через офсайд, але після перегляду повтору м'яч було зараховано.

Відео голу Кулусевскі



На цьому Ювентус не зупинився і змусив останню волосину на голові Моурінью остаточно посивіти. На 77-й хвилині Смоллінг невдало вибив м'яч, через що Де Шільйо опинився на ударній позиції.

Захисник туринців потужно пробив та вперше в матчі вивів гостей вперед – 3:4!

Відео голу Де Шільйо

Втрачений шанс Роми

Здавалося, що перемога в кишені Ювентуса, однак команду підвів ​Де Лігт: він зіграв рукою у штрафному, внаслідок чого отримав вилучення та "привіз" пенальті.

Рома мала чудову можливість зрівняти рахунок, але Щенсни відбив удар Пеллегріні з 11 метрів.

Попри гру в меншості Ювентус відстояв перемогу, завдяки якій набрав 38 очок у турнірній таблиці. Туринці посідають 5-у сходинку й програють Аталанті, яка 4-а, всього 3 очки. Рома має 32 бали – 8 сходинка.