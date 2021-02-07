Подарунок для Роналду на 36-річчя: Ювентус впевнено переміг Рому – відео

Джерело:24 канал
6 січня у матчі 21-го туру чемпіонату Італії Ювентус переміг на своєму полі Рому – 2:0.
Голи: Роналду, 13, Рожер, 69 (авт.)
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Початок матчу видався вдалим для туринців. Досить швидко Роналду вдалося відкрити рахунок. Він міг і ще забити, але Рому рятували перекладина. Нагадаємо, що 5 лютого португальцю виповнилося 36 років.
Далі "бьянконері" віддали ініціативу римлянам. Однак на перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів.
У другій половині зустрічі "вовки" продовжили тиснути. Але м'яч ніяк не хотів залітати у ворота суперника. А в свої залетів. Автоголом відзначився Рожер.
Ювентус – Рома відеоогляд