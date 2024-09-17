19-річне дарування Ювентуса забив перший гол в оновленій Лізі чемпіонів

У поєдинку між Ювентусом та ПСВ Ейндховеном відбулася історична подія. Юний форвард "чорно-білих" Кенан Їлдиз став автором першого голу оновленої Ліги чемпіонів.

У вівторок, 17 вересня, стартував новий сезон Ліги чемпіонів-2024/25. Дебютні поєдинки оновленого формату відбулися в Турині та Берні, пише 24 Канал.

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Вписав ім'я в історію Ліги чемпіонів

Саме у зустрічі між Ювентусом та ПСВ було забито перший гол турніру. Автором історичного удару став форвард "старої сеньйори" Кенан Їлдиз.

На 21-й хвилині поєдинку турецький футболіст отримав м'яч на межі штрафного майданчика та красивим обвідним ударом відправив його у дальню дев'ятку.

Відео голу Їлдиза

Зазначимо, що 19-річний турок є вихованцем німецьких клубів. У 2022 році з Баварії він потрапив до Ювентуса, де спочатку грав за юнацьку команду.

У серпні 2023 року Їлдиз дебютував за основу "старої сеньйори". Гол у ворота ПСВ лише 5-й за рахунком для Кенана у складі Ювентуса та перший у сезоні.