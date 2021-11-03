Ювентус "поховав" російський Зеніт у матчі з курйозним автоголом у Лізі чемпіонів: відео

Ювентус 2 листопада приймав Зеніт у 4 турі групового раунду Ліги чемпіонів. Туринці стерли з футбольного поля суперника.

Ювентус – Зеніт 4:2

Голи: Дибила, 11, 58 (п), Бонуччі, 26 (авт), К'єза, 73, Мората, 82 – Азмун, 90+2

На початку матчу команди обмінялись небезпечними моментами. Вже на 11-й хвилині господарі втілили гостроту у гол. Дибала зіграв на добиванні після розіграшу кутового та зі всієї сили пробив у ворота Зеніта – 1:0.

Цікаво "Злий геній" Аталанти: Роналду встановив рекорд МЮ після дублю у Лізі чемпіонів

У середині першого тайму гості зрівняли цифри на табло. Але зробили це завдяки автоголу захисника Ювентуса. Футболіст головою намагався перервати передачу з флангу, але м'яч від Бонуччі залетів прямо поруч із дальньою стійкою володінь господарів – 1:1.

Розгром гостей з Росії

На перерву команди пішли за мирової. Відразу після відпочинку класним обвідним ударом у дальній кут цілив Дибала – м'яч пролетів у лічених сантиметрах поруч зі стійкою.

Туринський клуб отримав чудовий шанс вийти вперед у рахунку – пенальті. До 11-метрової позначки підійшов. Нападник легко переграв голкіпера російської команди –

У цій грі стійка врятувала володіння Зеніта від неминучого голу.

За 17 хвилин до завершення господарі збільшили свою перевагу у рахунку. К'єза продемонстрував дриблінг, накрутив декількох захисників суперника та прошив сітку воріт – 3:1.

Наприкінці поєдинку Мората змусив воротаря суперників вчетверте виймати м'яч із сітки своїх володінь. Альваро відгукнувся на кидання у штрафний та ударом в один дотик у падінні став автором останнього голу Ювентуса у цьому матчі – 4:1.

Вже у компенсований до матчу арбітром час гості відквитали один результативний удар завдяки Азмуну. Це їх не допомогло.

Туринський клуб лідирує у групі Н, у його активі 100-відсотковий показник – 12 очок. Зеніт із 3 пунктами посідає 3 місце у таблиці.

Ювентус безжально знищив Зеніт на своєму полі – 4:2.

Ювентус – Зеніт відеоогляд