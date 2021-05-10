Ювентус можуть виключити із Серії А

Туринський Ювентус, окрім Ліги чемпіонів, у наступному сезоні може втратити місце в італійській Серії А. "Стару Синьйору" можуть покарати за Суперлігу.

Ювентус вилетить із Серії А через Суперлігу

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна повідомив, що Ювентус не зможе залишитися у Серії А, якщо не вийде із Суперліги.

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Правила зрозумілі. Якщо Ювентус все ще буде входити в Суперлігу перед новим сезоном, він не зможе брати участь у Серії А. Буде шкода вболівальників, але правила є правила, і вони можуть бути застосовані до всіх. Я сподіваюся, що це перетягування кантів скоро завершиться,

– сказав Гравіна.

Зауважимо, що за 3 тури до завершення Серії А Ювентус перебуває на 5 місці, що не дозволяє зіграти у Лізі чемпіонів. Від топ-4 туринців відділяє всього один бал.

Ювентус не вийшов із Суперліги

Наразі відомо, що 9 з 12 клубів-засновників вийшли з Суперліги, уклавши угоди з УЄФА. УЄФА офіційно покарав ці 9 клубів за участь у Суперлізі.

Команди зобов'язані сплатити 15 мільйонів євро пожертви "як жест доброї волі". Окрім того, з команд буде стягнуто 5% від доходу, який би вони мали отримати за участь у змаганнях УЄФА протягом сезону.

Також клуби можуть бути оштрафовані на 100 мільйонів євро, якщо вони ще раз спробують зіграти у несанкціонованому УЄФА турнірі.

Натомість Ювентус та іспанські Реал з Барселоною продовжують залишитися у проєкті. УЄФА може виключити ці клуби з Ліги чемпіонів.