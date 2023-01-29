"Час замовляти повій": новачок Серії А вдруге за сезон обіграв Ювентус – відеоогляд матчу

Монца знову залишила туринців без очок, вигравши у фаворита в гостях. Це змусило нагадати слова власника команди, який давав резонансну обіцянку.

Ювентус – Монца 0:2

Голи: Чуррія, 18, Мота, 39.

В чемпіонаті Італії цими вихідними відіграються матчі 20 туру Серії А. У першому поєдинку неділі відбулася сенсація, Мілан розгромно поступився вдома Сассуоло (2:5).

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Естафету від чемпіонів підхопив і Ювентус, для якого останній тиждень став невдалим, пише 24 канал. Спочатку з команди Аллегрі зняли 15 очок за фінансові махінації, після чого туринці не змогли обіграти Аталанту (3:3).

"Бьянконері" хотіли відігратись на новачку Серії А Монці, але команда, якою волоідє Сільвіо Берлусконі, показала зуби. Ще в першому колі "червоно-білі" мінімально подолали Ювентус вдома, а тепер повторили свій успіх з більш впевненим рахунком.

Жахливий захист Юве та суперкіпер Монци

Все вирішили два голи гостей у першому таймі. Спочатку захист Юве катастрофічно провалився після пасу Мачіна, який вивів Чуррію сам-на-сам із Щенсни. Італієць потужним ударом з кута прошив польського воротаря.

А перед перервою Монці вдалась яскрава контратаку. Карлос Аугусто пройшов по флангу, змістився в центр і знайшов шпарину в захисті господарів. Це дозволило Дані Моті вийти на кіпера, обіграти його та вразити вже порожні ворота.

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Юве активізувався у другому таймі, завдавши аж 16 ударів в сторону воріт опонента. Втім відмінно грав Ді Грегоріо, який виконав аж сім сейвів. Це дозволило Монці вдруге за сезон здолати туринців та обійти їх в турнірній таблиці на два очки.

Відеоогляд матчу Ювентус – Монца:

Підопічні Палладіно тепер 11-ті, тоді як Ювентус опустився на 13 сходинку. Втім до єврокубкової зони всього п'ять балів. У наступному турі туринці поїдуть в гості до Салернітани, яка знаходиться у двох очках позаду..

. У грудні 2022 року власник Монци Сільвіо Берлусконі пообіцяв, що якщо його команда переможе Ювентус або Мілан, він замовить автобус із повіями для своєї команди. Схоже, що настав час виконувати обіцянки.