"Час замовляти повій": новачок Серії А вдруге за сезон обіграв Ювентус – відеоогляд матчу

29 січня 2023, 18:59
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Монца знову залишила туринців без очок, вигравши у фаворита в гостях. Це змусило нагадати слова власника команди, який давав резонансну обіцянку.

Ювентус – Монца 0:2

Голи: Чуррія, 18, Мота, 39.

В чемпіонаті Італії цими вихідними відіграються матчі 20 туру Серії А. У першому поєдинку неділі відбулася сенсація, Мілан розгромно поступився вдома Сассуоло (2:5).

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Естафету від чемпіонів підхопив і Ювентус, для якого останній тиждень став невдалим, пише 24 канал. Спочатку з команди Аллегрі зняли 15 очок за фінансові махінації, після чого туринці не змогли обіграти Аталанту (3:3).

"Бьянконері" хотіли відігратись на новачку Серії А Монці, але команда, якою волоідє Сільвіо Берлусконі, показала зуби. Ще в першому колі "червоно-білі" мінімально подолали Ювентус вдома, а тепер повторили свій успіх з більш впевненим рахунком.

Жахливий захист Юве та суперкіпер Монци

Все вирішили два голи гостей у першому таймі. Спочатку захист Юве катастрофічно провалився після пасу Мачіна, який вивів Чуррію сам-на-сам із Щенсни. Італієць потужним ударом з кута прошив польського воротаря.

А перед перервою Монці вдалась яскрава контратаку. Карлос Аугусто пройшов по флангу, змістився в центр і знайшов шпарину в захисті господарів. Це дозволило Дані Моті вийти на кіпера, обіграти його та вразити вже порожні ворота.

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Юве активізувався у другому таймі, завдавши аж 16 ударів в сторону воріт опонента. Втім відмінно грав Ді Грегоріо, який виконав аж сім сейвів. Це дозволило Монці вдруге за сезон здолати туринців та обійти їх в турнірній таблиці на два очки.

Відеоогляд матчу Ювентус – Монца:

Підопічні Палладіно тепер 11-ті, тоді як Ювентус опустився на 13 сходинку. Втім до єврокубкової зони всього п'ять балів. У наступному турі туринці поїдуть в гості до Салернітани, яка знаходиться у двох очках позаду..

Цікавий факт. У грудні 2022 року власник Монци Сільвіо Берлусконі пообіцяв, що якщо його команда переможе Ювентус або Мілан, він замовить автобус із повіями для своєї команди. Схоже, що настав час виконувати обіцянки.
Автор: Анатолій Дерека