Мілан вкрав очки та путівку у Лігу чемпіонів в Ювентуса: відеоогляд дербі

Матч Ювентус – Мілан закривав програму 37-го туру італійської Серії А. "Россонері" вивезли 3 очки із "Ювентус Стедіум".

Ювентус – Мілан 0:1

Гол: Жиру, 40

Це протистояння було центральним у 37-му турі Серії А. Першими у матчі створили гостроту гості. На що Ювентус відповів дальнім ударом від Куадрадо, з яким впорався голкіпер Мілана, пише 24 Канал.

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Однак усі моменти не були взагалі близькі до гола.

На 40-й хвилині Мілан таки відкрив рахунок у матчі. Калабрія віддав навісну передачу у штрафний майданчику, яку ударом головою закінчив Жиру. Голкіпер не зміг впоратись із пострілом – 0:1.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку Мілана.

Рабйо перевірив пильність Меньяна ударом з-за меж штрафного майданчика. Воротар легко забрав м'яч до рук.

Значно гостріший епізод був після удару Селемекерса, який заблокували захисники Ювентуса.

Як не старались господарі, але зрівняти рахунок не вдалось. Мілан мінімально обіграв "стару синьйору" 0:1.

Завдяки перемозі Мілан зумів відірватись від Аталанти, яка йде 5-ю. Тепер перевага "россонері" над підопічними Джана П'єра Гасперіні складає 6 балів.

Ювентус із 59 очками йде 7-м, а це якраз зона кваліфікації Ліги конференцій. "Стара синьйора" ще має шанс в останньому турі Серії А вибороти місце у груповому раунді Ліги Європи. До цієї зони, у якій перебувають Аталанта та Рома, відставання лише у два та один бали відповідно.

Мілан ж потрапляє до групового раунду Ліги чемпіонів.

Ювентус – Мілан: відеоогляд матчу