Ювентус – Милан 0:1

Гол: Жира, 40

Это противостояние было центральным в 37 туре Серии А. Первыми в матче создали остроту гости. На что Ювентус ответил дальним ударом от Куадрадо, с которым справился голкипер Милана, пишет 24 Канал.

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Однако все моменты не были вообще близки к голу.

На 40-й минуте Милан открыл счет в матче. Калабрия отдал навесную передачу в штрафную, которую ударом головой закончил Жиру. Голкипер не смог справиться с выстрелом – 0:1.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете Милана.

Рабьо проверил бдительность Меньяна ударом из-за пределов штрафной. Вратарь легко забрал мяч в руки.

Значительно более острый эпизод после удара Селемекерса, который заблокировали защитники Ювентуса.

Как ни старались хозяева, но сравнять счет не удалось. Милан минимально обыграл "старую синьору" 0:1.

Благодаря победе Милан сумел оторваться от Аталанты, которая идет 5-ю. Теперь преимущество "россонери" над подопечными Джана Пьера Гасперини составляет 6 баллов.

Ювентус с 59 очками идет 7-м, а это как раз зона квалификации Лиги конференций. "Старая синьора" еще имеет шанс в последнем туре Серии А добыть в борьбе место в групповом раунде Лиги Европы. До этой зоны, в которой находятся Аталанта и Рома, отставание всего в два и один балла соответственно.

Милан же попадает в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ювентус – Милан: видеообзор матча