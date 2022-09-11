Втомився вітати колег, – Вернидуб про провальний старт Кривбаса після повернення в УПЛ

Кривбас 10 вересня зазнав третьої поразки після повернення в УПЛ. Криворізький клуб мінімально програв рівненському Вересу (0:1).

Вернидуб: Три матчі вже зіграли й не забили жодного голу

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував поразку у 4-му турі УПЛ. Зірковий наставник зізнався, що йому набридло вітати суперників своєї команди з перемогою. Вернидуб-старший відзначив жахливу реалізацію моментів.

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Вже третій матч поступаємось. Чесно кажучи, вже втомився вітати своїх колег. Але все одно треба мати стрижень та поздоровити Верес з перемогою. А от нас вітати ні з чим. По грі: вже краще, ніж зі Львовом, але цей гол у першому таймі… Цей рикошет, й мʼяч залетів. Хлопці все одно намагались забити у відповідь, адже три матчі вже зіграли й не забили жодного голу,

– відповів фахівець.

56-річний наставник назвав головну проблему Кривбасу – це атака команди, яка за чотири матчі не забила жодного голу. Натомість пропустив три м'ячі.

Тепер УПЛ "засинає" на три тижні через матчі збірної України. Головний тренер криворізького клубу впевнений, що ця пауза піде на користь команді. Це ще одна можливість більше попрацювати та вже нарешті здобути першу перемогу у сезоні.

"Завдання одне – зробити команду"

Після перерви у чемпіонаті Кривбас 1 жовтня зіграє на виїзді проти луганської Зорі, яка перебуває у лідерах таблиці.

Вернидуб розповів про завдання, які перед командою поставило керівництво клубу.

"Коли я прийшов, одразу сказав: завдання одне – зробити команду. По-перше, Кривбас – новачок УПЛ. По-друге, граємо у той час, коли в Україні війна. По-третє, аби за щось поборотись та добиватись цілей, треба побудувати команду. Ще раз повторюсь: писали, що Вернидуб прийшов й зробив чистку… Ніякої чистки я не робив! Коли я прийшов, у команді тут було 12 футболістів: шість плюс шість молодих гравців. Ті, які й зараз працюють з нами", – сказав наставник.

Ми зібрали ту команду наразі, яку змогли зібрати. Щодо задач, то я завжди казав, що я – людина амбіційна, тому хочу досягати найвищих цілей. Але якщо їх не ставити, то нема сенсу й працювати. Якщо ми хочемо побудувати хорошу команду, то не маємо права перебувати на тому місці, на якому зараз перебуваємо й демонструвати ту гру, яку наразі демонструємо,

– додав головний тренер.

Після 4-х турів Кривбас із одним очком йде 13-м у турнірній таблиці УПЛ. Гірше наразі виступають лише три команди – Минай, несподівано Ворскла та Динамо.