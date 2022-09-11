Вернидуб: Три матча уже сыграли и не забили ни одного гола

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в 4-м туре УПЛ. Звездный наставник признался, что ему надоело поздравлять соперников своей команды с победой. Вернидуб-старший отметил ужасную реализацию моментов.

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Уже третий матч уступаем. Честно говоря, уже устал приветствовать своих коллег. Но все равно нужно иметь стержень и поздравить Верес с победой. А вот нас поздравлять не с чем. По игре: уже лучше, чем со Львовом, но этот гол в первом тайме… Этот рикошет и мяч залетел. Ребята все равно пытались забить в ответ, ведь три матча уже сыграли и не забили ни одного гола,

– ответил специалист.

56-летний наставник назвал главную проблему Кривбасса – это атака команды, которая за четыре матча не забила ни одного гола. Зато пропустил три мяча.

Теперь УПЛ "засыпает" на три недели из-за матчей сборной Украины. Главный тренер криворожского клуба уверен, что эта пауза пойдет на пользу команде. Это еще одна возможность больше поработать и наконец-то одержать первую победу в сезоне.

Любопытно! После перерыва в чемпионате Кривбасс 1 октября сыграет на выезде против находящейся в лидерах таблицы луганской Зари.

"Задача одна – сделать команду"

Вернидуб рассказал о задачах, которые перед командой поставило руководство клуба.

"Когда я пришел, сразу сказал: задача одна – сделать команду. Во-первых, Кривбасс – новичок УПЛ. Во-вторых, играем в то время, когда в Украине война. В-третьих, чтобы за что-то побороться и добиваться целей, надо построить команду. Еще раз повторюсь: писали, что Вернидуб пришел и сделал чистку… Никакой чистки я не делал! Когда я пришел, в команде здесь было 12 футболистов: шесть плюс шесть молодых игроков. Те, которые и сейчас работают с нами", – сказал наставник.

Мы собрали ту команду, которую смогли собрать. Что касается задач, то я всегда говорил, что я человек амбициозный, поэтому хочу достигать высоких целей. Но если их не ставить, то нет смысла и работать. Если мы хотим построить хорошую команду, то не имеем права находиться на том месте, где сейчас находимся и демонстрировать ту игру, которую сейчас демонстрируем,

– добавил главный тренер.

После 4-х туров Кривбасс с одним очком идет 13-м в турнирной таблице УПЛ. Хуже пока выступают только три команды – Минай, неожиданно Ворскла и Динамо.