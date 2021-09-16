Юрій Вернидуб повторив легендарне досягнення Олега Протасова в Лізі чемпіонів

16 вересня 2021 , 09:57
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Джерело:

24 канал

Шериф у матчі групового етапу Ліги чемпіонів обіграв Шахтар. Це був перший поєдинок в історії молдовського футболу в рамках групи Ліги чемпіонів.

Шериф під керівництвом Юрія Вернидуба вдома здолав донецький Шахтар з рахунком 2:0. Таким чином, український тренер здобув свою першу перемогу в груповому етапі Ліги чемпіонів.

До слова Шахтар сенсаційно всуху програв Шерифу в матчі Ліги чемпіонів: відео

Вернидуб з Шерифа став другим українським тренером, якому вдалося виграти матч в групі Ліги чемпіонів на чолі іноземного клубу.

Раніше це вдавалося лише Олегу Протасову. Олімпіакос під його керівництвом в сезоні 2003/04 розгромив вдома Галатасарай (3:0). Тоді грецька команда всього набрала 4 очки в групі.

Шериф – Шахтар: коротко

  • Зустріч у Тирасполі завершилася сенсаційною поразкою "гірників" з рахунком 2:0.
  • Форвард "Шерифа" Адама Траоре спершу пробив невдало в дебюті зустрічі, але на 15-й хвилині він влучно завершив контратаку своєї команди і поцілив у правий від П'ятова кут воріт.
  • На 62-й хвилині Момо Янсане подвоїв перевагу "Шерифа", забивши головою гол. Це був перший удар в отвір від молдавської команди в другому таймі.
  • Після цього "Шахтар" так і не спромігся переламати хід гри та відповісти своїми голами. Єдиний момент мав Алан Патрік, але він не реалізував вихід віч-на-віч з воротарем.
Автор: Юрій Семенюк