Юрій Вернидуб повторив легендарне досягнення Олега Протасова в Лізі чемпіонів

Шериф у матчі групового етапу Ліги чемпіонів обіграв Шахтар. Це був перший поєдинок в історії молдовського футболу в рамках групи Ліги чемпіонів.

Шериф під керівництвом Юрія Вернидуба вдома здолав донецький Шахтар з рахунком 2:0. Таким чином, український тренер здобув свою першу перемогу в груповому етапі Ліги чемпіонів.

До слова Шахтар сенсаційно всуху програв Шерифу в матчі Ліги чемпіонів: відео

Вернидуб з Шерифа став другим українським тренером, якому вдалося виграти матч в групі Ліги чемпіонів на чолі іноземного клубу.

Раніше це вдавалося лише Олегу Протасову. Олімпіакос під його керівництвом в сезоні 2003/04 розгромив вдома Галатасарай (3:0). Тоді грецька команда всього набрала 4 очки в групі.

Шериф – Шахтар: коротко