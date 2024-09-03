Подвійний подіум України: Шенгур виборов дебютне "золото", а Трусов "срібло" Паралімпіади
У вівторок, 3 вересня, відбулися ще 7 фіналів з плавання на Паралімпіаді-2024. Україна була представлена одразу трьома паралімпійцями.
Українські спортсмени змагалися у плаванні на спині на дистанції 100 метрів у класі S7. Україну представляли Юрій Шенгур, Андрій Трусов та Євгеній Богодайко, пише 24 канал.
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Поповнення медальної скарбнички України
Це вже не перші змагання для українських плавців на цій Паралімпіаді. Юрій Шенгур є дебютантом і ще не має медалей на турнірі.
У кваліфікаційному запливі Шенгур показав перший результат, а Богодайко – четвертий.
У фінальному запливі знову першим був Юрій Шенгур, який виборов "золото", а другим фінішував Андрій Трусов. Результат нового паралімпійського чемпіона – 1:09.51.
21-річний полтавчанин вперше у своїй кар'єрі виграв медаль Паралімпійських ігор і одразу золоту.
Третій учасник запливу від України Євгеній Богодайко завершив дистанцію на шостому місці.
Результат фіналу на 100 метрів / скриншот з сайту Паралімпіади-2024
Довідка. Євгеній Богодайко на цій Паралімпіади-2024 раніше здобув дві "бронзи", а Андрій Трусов дві срібних медалі.
Відзначимо, що тепер на рахунку України 6 золотих медалей.