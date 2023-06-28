Про загибель Юрія Саманюка з позивним "Тринадцятий" стало відомо 25 червня. Воїн загинув на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання поблизу села Мала Токмачка. Він служив у 78-у полку спеціального призначення "Герць". До цього він був командиром окремої мобільної групи вогневого ураження "Оріль" 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Детальніше про героя На фронті загинув боєць фрі-файту та герой кліпу гурту Тартак Юрій Саманюк

Важливо! За військову майстерність та відважність за життя 28 грудня 2022 року Президент України Володимир Зеленський нагородив Юрія Саманюка орденом "За мужність" III ступеня. Він також був нагороджений відзнакою Головнокомандувача ЗСУ "Золотий Хрест", відзнакою командування 93 ОМБр "Сталевий Хрест" II ступеня та медаллю "Честь. Слава. Держава".

28 червня в Києві на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з Юрієм Саманюком. 24 Канал зробив фоторепортаж з місця прощання із полеглим Героєм.

Як прощалися з Юрієм Саманюком в Києві / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Юрій Саманюк – родом з Ворохти, що в Івано-Франківській області. До війни займався фрі-файтом, рукопаш-гопаком, спортивним туризмом та грою на народних музичних інструментах. Був тренером з рукопашного спорту.

Основний чин прощання відбудеться у Ворохті в п'ятницю, 30 червня, об 11.00.

У Юрія залишилась дружина та двоє маленьких дітей.

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та друзям полеглого Героя.