Про загибель Юрія Саманюка з позивним "Тринадцятий" стало відомо 25 червня. Воїн загинув на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання поблизу села Мала Токмачка. Він служив у 78-у полку спеціального призначення "Герць". До цього він був командиром окремої мобільної групи вогневого ураження "Оріль" 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
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28 червня в Києві на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з Юрієм Саманюком. 24 Канал зробив фоторепортаж з місця прощання із полеглим Героєм.
Як прощалися з Юрієм Саманюком в Києві / фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Юрій Саманюк – родом з Ворохти, що в Івано-Франківській області. До війни займався фрі-файтом, рукопаш-гопаком, спортивним туризмом та грою на народних музичних інструментах. Був тренером з рукопашного спорту.
Основний чин прощання відбудеться у Ворохті в п'ятницю, 30 червня, об 11.00.
У Юрія залишилась дружина та двоє маленьких дітей.
Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та друзям полеглого Героя.