О гибели Юрия Саманюка с позывным "Тринадцатый" стало известно 25 июня. Воин погиб на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания вблизи села Малая Токмачка. Он служил в 78-м полку специального назначения "Герць". До этого он был командиром отдельной мобильной группы огневого поражения "Ориль" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
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28 июня в Киеве на Майдане Незалежности состоялась церемония прощания с Юрием Саманюком. 24 Канал сделал фоторепортаж с места прощания с павшим Героем.
Как прощались с Юрием Саманюком в Киеве / фото Валентины Полищук, 24 Канал
Юрий Саманюк – родом из Ворохты Ивано-Франковской области. До войны занимался фри-файтом, рукопаш-гопаком, спортивным туризмом и игрой на народных музыкальных инструментах. Был тренером по рукопашному спорту.
Основной чин прощания состоится в Ворохте в пятницу, 30 июня, в 11:00.
У Юрия осталась жена и двое маленьких детей.
Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным, близким, собратьям и друзьям павшего Героя.