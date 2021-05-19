Паньків покинув Олександрію, – ЗМІ

Воротар збірної України Юрій Паньків покинув Олександрію. Паньків провів у складі Олександрії чотири сезони поспіль. Воротар був капітаном команди.

Рух і Карпати цікавляться Паньківим

Повідомляється, що в Паньківа з Олександрією 30 червня 2021 року закінчується контракт. Інформацію про термін угоди підтверджує портал Transfermarkt.

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В Олександрії прийняли рішення не продовжувати угоду з 36-річним футболістом.

За інформацією джерела, інтерес до Паньківа проявляють львівський Рух та аматорські Карпати.

У сезоні-2020/2021 Паньків провів 21 матч за Олександрію. У його пасиві 26 пропущених голів. Ще 6 матчів голкіпер відстояв на нуль.

Паньків провів у складі Олександрії останні 4 сезони. До цього він виступав за клуб з 2009 до 2012 року.

Голкіпер неодноразово отримував виклики у збірну України, але так і не дебютував за команду.

Олександрія у новому сезоні гратиме під орудою нового тренера. Володимир Шаран покинув Олександрію після 10 років роботи в клубі.

Новим тренером команди став Юрій Гура. З червня 2014 року Гура працює тренером у структурі Олександрії.