Тренер Динамо очолив новачка УПЛ Чорноморець

Одеський Чорноморець оголосив, що новим тренером клубу став Юрій Мороз. До цього він очолював молодіжну команду Динамо

Разом з Юрієм Морозом, до Чорноморця з Динамо перебралися і два помічники – Сергій Шматоваленко та Андрій Анненков, які до цього працювали з молодіжною та юнацькою командами киян.

Нагадаємо Чорноморець офіційно повернувся в УПЛ

Натомість попередній тренер "моряків" Олексій Антонов, який і вивів Чорноморець в УПЛ, залишиться працювати одним з тренерів. ЯК і Олексій Гай, Сергій Демянець, Євген Боровик та Вікторія Самар.

Натомість Чорноморець покинули одразу п'ятеро гравців – Євген Зубейко, Віктор Лиховидько, Максим Мельничук, Станіслав Микицей та Владислав Клименко.

Що відомо про Юрія Мороза