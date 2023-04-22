З прицілом на УПЛ: екстренер Ворскли несподівано перебрався до лідера Першої ліги

Лідер Першої ліги України Полісся оголосило про потужний трансфер. Але це не футболіст, а новий спортивний директор житомирського клубу – Юрій Максимов.

54-річний спеціаліст спробує себе на новій для себе посаді. Адже до цього працював виключно асистентом та головним тренером футбольних клубів.

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Новий виклик у кар'єрі талановитого тренера

Про таке підписання Юрія Максимова на посаду спортивного директора Полісся повідомило 21 квітня. Лідер Першої ліги України не повідомив, наскільки підписав співпрацю з талановитим тренером.

Останнім місцем роботи Максимова була полтавська Ворскла, у які працював до кінця травня 2022 року. На чолі команди провів 70 матчів.

Відзначимо, що новий клуб Максимова йде на першому місці у Першій лізі України. Полісся бореться за підвищення у класі, маючи після 8 турів 19 очок. А це на один бал менше, аніж має Оболонь-Бровар. Також на підйом в УПЛ мають шанси ЛНЗ та Карпати.

Тренерський досвід Максимова: головне