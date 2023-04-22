54-летний специалист попробует себя на новой для себя должности. До этого работал исключительно ассистентом и главным тренером футбольных клубов.

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Новый вызов в карьере талантливого тренера

О таком подписании Юрия Максимова на должность спортивного директора Полесья сообщило 21 апреля. Лидер Первой лиги Украины не сообщил, как подписал сотрудничество с талантливым тренером.

Последним местом работы Максимова была полтавская Ворскла, в которой работал до конца мая 2022 года. Во главе команды провел 70 матчей.

Отметим, что новый клуб Максимова проходит на первом месте в Первой лиге Украины. Полесье борется за повышение в классе, имея после 8 туров 19 очков. А это на один балл меньше, чем Оболонь-Бровар. Также на подъем в УПЛ есть шансы ЛНЗ и Карпаты.

Тренерский опыт Максимова: главное