54-річний спеціаліст спробує себе на новій для себе посаді. Адже до цього працював виключно асистентом та головним тренером футбольних клубів.
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Новий виклик у кар'єрі талановитого тренера
Про таке підписання Юрія Максимова на посаду спортивного директора Полісся повідомило 21 квітня. Лідер Першої ліги України не повідомив, наскільки підписав співпрацю з талановитим тренером.
Останнім місцем роботи Максимова була полтавська Ворскла, у які працював до кінця травня 2022 року. На чолі команди провів 70 матчів.
Відзначимо, що новий клуб Максимова йде на першому місці у Першій лізі України. Полісся бореться за підвищення у класі, маючи після 8 турів 19 очок. А це на один бал менше, аніж має Оболонь-Бровар. Також на підйом в УПЛ мають шанси ЛНЗ та Карпати.
Тренерський досвід Максимова: головне
- Розпочав тренерську кар'єру у 2005-му році, коли у мінському Динамо став асистентом головного тренера.
- До початку 2010-го у кар'єрі Максимова був київський період. Спеціаліст очолив ЦСКА Київ та Оболонь Київ.
- Найбільше матчів провів на тренерському містку Кривбаса.
- Встиг попрацювати на чолі донецького Металурга, Мордовії, Тараза та Кешлі. Останніх привів до кубка у сезоні-2017/2018. Також вигравав трофей із російською Мордовією.