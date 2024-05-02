Максимов поставив ультиматум гравцям: Дніпро-1 може залишитися без тренера
Джерело:Спорт-Експрес Україна
У весняній частині чемпіонату України Дніпро-1 не тішить уболівальників результатами. Команда Юрія Максимова вибула з боротьби за медалі та ризикує опинитися без єврокубків.
Наступний матч Дніпра-1 проти Кривбасу може бути останнім для Юрія Максимова на чолі "спортклубівців". Головний тренер заявив, що подасть у відставку за однієї умови.
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Максимов взяв відповідальність на себе
У випадку поразки або нічийного результату в матчі з Кривбасом Юрій Вільйович залишить тренерський місток дніпрян.
Я дійсно сказав хлопцям, що, якщо ми не переможемо Кривбас, то я покину команду. Це правда. Трошки пізніше, можливо, буду готовий поговорити докладніше. Наразі – більше жодних коментарів,
– пояснив Максимов.
Зазначимо, що матч 27-го туру Дніпро-1 – Кривбас відбудеться 6 травня. Гра розпочнеться о 13:00.
Результати Максимова на чолі дніпрян
- Нагадаємо, що Юрій Максимов очолив Дніпро-1 у вересні 2023 року. На цій посаді він замінив Олександра Кучера.
- Осінню частину чемпіонату команда під керівництвом Максимова успішно відіграла. "Спортклубівці" були одними з претендентів на чемпіонство.
- Однак під час зимової перерви команду залишили усі легіонери, які побоялися грати в Дніпрі через постійні обстріли.
- Через травми провідних гравців команда не мала якісного підсилення на лаві запасних. Це все позначилося на результатах.
- У дев'яти весняних матчах Дніпро-1 здобув лише дві перемоги. Наразі команда знаходиться на четвертій сходинці таблиці, маючи в активі 45 очок.