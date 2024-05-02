Наступний матч Дніпра-1 проти Кривбасу може бути останнім для Юрія Максимова на чолі "спортклубівців". Головний тренер заявив, що подасть у відставку за однієї умови.

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Максимов взяв відповідальність на себе

У випадку поразки або нічийного результату в матчі з Кривбасом Юрій Вільйович залишить тренерський місток дніпрян.

Я дійсно сказав хлопцям, що, якщо ми не переможемо Кривбас, то я покину команду. Це правда. Трошки пізніше, можливо, буду готовий поговорити докладніше. Наразі – більше жодних коментарів,

– пояснив Максимов.

Зазначимо, що матч 27-го туру Дніпро-1 – Кривбас відбудеться 6 травня. Гра розпочнеться о 13:00.

Результати Максимова на чолі дніпрян