Зоря офіційно підтвердила відставку Кривенцова та призначила нового-старого тренера

Напередодні матчу 14-го туру чемпіонату України футболісти луганської Зорі отримали нового тренера. В найближчих матчах діями команди керуватиме Юрій Коваль.

Матч Ліги конференцій проти ізраїльського Маккабі (1:3) став останнім для тренера "чорно-білих" Валерія Кривенцова. Український фахівець написав заяву про звільнення за особистим бажанням, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Читайте також Розглядають два варіанти: де Маккабі прийме Зорю у Лізі конференцій

Разом із Кривенцовим команду залишив і його помічник Олександр Коваль. Раніше хорват Младен Бартуловіч повідомив, що він готуватиме "чорно-білих" до матчу з ЛНЗ. Проте керівництво клубу було іншої думки.

Наразі виконувати обов’язки головного тренера Зорі буде добре відомий уболівальникам спеціаліст – Юрій Григорович Коваль. 65-річний тренер обіймав в клубі посаду спортивного директора.

Нагадаємо, що в турнірній таблиці УПЛ Зоря посідає 10 місце з 10 набраними очками. 12 листопада "мужики" зіграють у Львові проти черкаського ЛНЗ.

Тренерська кар'єрі Юрія Коваля