Зоря офіційно підтвердила відставку Кривенцова та призначила нового-старого тренера
Джерело:ФК Зоря
Напередодні матчу 14-го туру чемпіонату України футболісти луганської Зорі отримали нового тренера. В найближчих матчах діями команди керуватиме Юрій Коваль.
Матч Ліги конференцій проти ізраїльського Маккабі (1:3) став останнім для тренера "чорно-білих" Валерія Кривенцова. Український фахівець написав заяву про звільнення за особистим бажанням, повідомляє офіційний сайт Зорі.
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Разом із Кривенцовим команду залишив і його помічник Олександр Коваль. Раніше хорват Младен Бартуловіч повідомив, що він готуватиме "чорно-білих" до матчу з ЛНЗ. Проте керівництво клубу було іншої думки.
Наразі виконувати обов’язки головного тренера Зорі буде добре відомий уболівальникам спеціаліст – Юрій Григорович Коваль. 65-річний тренер обіймав в клубі посаду спортивного директора.
Нагадаємо, що в турнірній таблиці УПЛ Зоря посідає 10 місце з 10 набраними очками. 12 листопада "мужики" зіграють у Львові проти черкаського ЛНЗ.
Тренерська кар'єрі Юрія Коваля
- Юрій Коваль має великий досвід роботи з українськими клубами, але переважно в Першій лізі.
- Фахівець тренував Олександрію, вінницьку Ниву, Кривбас, Хімік Сєвєродонецьк, Зірку, тернопільську Ниву та луганську Зорю (2004-06, 2009).
- Разом із Зіркою та Зорею вигравав чемпіонат Першої ліги (2002/03 та 2005/06).
- З початку 2010 року працював спортивним директором Зорі. А у 2011-17 був помічником Юрія Вернидуба.
- У 2017 році повернувся на посаду спортивного директора.