Важко стримати сльози: Юрген Клопп на самоті прогулявся стадіоном Ліверпуля перед відходом
Німецький тренер готується до свого останнього матчу на чолі Ліверпуля. Напередодні прощання із фанатами Клопп вирішив наодинці погуляти по рідній арені клубу.
У січні тренер Ліверпуля Юрген Клопп оголосив про те, що залишає команду після дев'яти років роботи. Німецький тренер піде з клубу наприкінці сезону 2023-2024, пише 24 Канал.
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Напередодні відходу Клоппа фанати мерсисайдців помітили Юргена на стадіоні "Енфілд". Німець самотньо прогулявся по трибунах вже рідної арени, а також пройшовся полем. Схоже, що розставання з Ліверпулем дається 56-річному спеціалісту нелегко.
Відео прогулянки Клоппа на "Енфілді":
Відзначимо, що вже найближчої неділі, 18 травня, Ліверпуль проведе свій останній матч цього сезону. В рамках останнього туру АПЛ мерсисайдці приймуть Вулверхемптон.
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Ця гра вже не має турнірного значення. Мерсисайдці достроково гарантували собі третю сходинку, яка повернула Ліверпуль в Лігу чемпіонів. Крім того, команда цього сезону тріумфувала у Кубку ліги.
Кар'єра Юргена Клоппа в Ліверпулі:
- німець очолив Ліверпуль у жовтні 2015 року
- у дебютний сезон команда фінішувала восьмою в АПЛ, але в Лізі Європи дійшла до фіналу
- загалом на чолі мерсисайдців Клопп провів 490 матчів
- у них Юрген 298 разів святкував перемогу, 109 разів зіграв внічию та зазнав 83-х поразок
- на чолі Ліверпуля спеціаліст виграв вісім трофеїв, серед яких чемпіонство в АПЛ та перемога в Лізі чемпіонів
- загалом же мерсисайдці тричі виходили у фінал Ліги чемпіонів за каденції Клоппа
- очікується, що наступником німця в Ліверпулі стане тренер Феєнорда Арне Слот