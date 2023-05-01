Вже на 15-й хвилині рахунок був 3:0 на користь Ліверпуля. Тоттенхем повністю провалив стартові хвилини. До перерви "шпорам" вдалось відквитати один гол завдяки Гаррі Кейну, пише 24 Канал.

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Емоційне святкування ціною травми

У середині другого тайму гості скоротили відставання до одного голу 3:3. Здавалось, що команди на цьому зупиняться, але ж ні. У компенсований до матчу час Ліверпуль та Тоттенхем обмінялись голами. Спершу Рішарлісон вперше у поєдинку зрівняв цифри на табло 3:3.

А вже на четвертій компенсованій хвилині Діогу Жота знову вивів "мерсисайдців" уперед в рахунку 4:3. Його гол став переможним для господарів.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп так емоційно святкував переможне взяття воріт, що отримав травму. Німецький наставник тримався за задню поверхню стегна.

Після поєдинку Клопп заявив, що у тому епізоді відчув гострий біль. Юрген не виключає, що потягнув привідний м'яч, а може й підколінне сухожилля.

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Ліверпуль здобув важливу домашню перемогу над прямим конкурентом за місце у єврокубках, а точніше за груповий раунд Ліги Європи (5-та позиція в АПЛ). Тепер між ними різниця у два бали на користь "мерсисайдців" – 56 проти 54-х у "шпор".