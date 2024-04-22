Знайшли нового кандидата: Баварія може вкрасти тренера у Ліверпуля

Наприкінці сезону-2023/2024 посаду головного тренера Баварії залишить Томас Тухель. Керівництво клубу активно шукає претендентів на його заміну.

Раніше з'явилась інформація, що мюнхенський клуб відновив перемовини з Зінедіном Зіданом щодо його призначення на посаду головного тренера. Наразі Баварія роздумує над підписанням тренером Ліверпуля Юргена Клоппа.

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Ще один кандидат на посаду тренера Баварії

Юрген Клопп покине Ліверпуль наприкінці сезону-2023/2024, але збирається взяти річну відпустку.

Керівництво Баварії готове зачекати рік і підписати Клоппа наприкінці 2025 року. Наразі мюнхенці обдумують призначення тимчасового тренера, який очолить команду у сезоні-2024/2025.

Наразі Баварія також розглядає кандидатуру Ганса-Дітера Фліка, який тренував мюнхенців у 2019-2021 роках.

Ключовим кандидатом на посаду головного тренера Баварії був очільник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн. Однак нещодавно він продовжив контракт з національною командою.

Наразі Баварія посідає 2 місце в турнірній таблиці Бундесліги, здобувши 63 очки. Однак Баєр достроково виграв чемпіонат Німеччини з футболу, здолавши Вердер з рахунком 5:0. Таким чином, вони перервали 11-річну гегемонію "мюнхенців".