Настав час прощатись: слова Юргена Клоппа перед останнім матчем Ліверпуля

У неділю, 19 травня, в межах заключного 38-го туру АПЛ зустрінуться Ліверпуль та Вулверхемптон. Цей матч стане останнім для команди "червоних" під керівництвом Юргена Клоппа.

Юрген Клопп покине посаду головного тренера Ліверпуля, у якому працював 9 років, наприкінці сезону-2023/2024. Він хоче взяти річну перерву від тренерської діяльності.

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Остання пресконференція Юргена Клоппа як наставника "мерсисайдців"

Тренер зазначив, що мав найнапруженіший тиждень в його житті, оскільки він прощався з багатьма людьми.

У минулому було дуже багато чудових моментів і зараз ми не повинні вдавати, що це звичайний тиждень, тому що це не так. Але з іншого боку, нас чекає останній матч сезону. Я дуже прагматична людина і часто намагаюся просто себе врятувати. Після наступного матчу на нас чекає відпустка і для мене вона буде зовсім не такою, як зазвичай. Розуміючи, що наступний матч буде зовсім інший, атмосфера буде зовсім іншою, вчора гравці "по-своєму" попрощалися зі мною. Ми влаштували невеличке барбекю. Все було класно,

– розповів Клопп.

Зокрема він додав, що у вівторок прощався з персоналом клубу, а у неділю буде прощання на стадіоні. Крім того, він протягом тижня дуже багато прощався і було багато емоційних моментів.

"Я не знаю точно, скільки футболок я підписав минулого тижня, але їх було достатньо. Хоча, не впевнений, що їх вистачить всім, але це частина справи. Я взагалі не думаю, що це приємно, але, якщо ти прощаєшся, не відчуваючи смутку чи болю, то це означає, що час проведений разом був неправильним, а ми чудово провели цей час, тому було зрозуміло, що буде важко. Я знаю, що далі також буде важко", – зазначив Юрген Клопп.

Юрген Клопп очолив Ліверпуль у 2015 році. Під його керівництвом команда один раз здобула титул чемпіона Англії, один раз здобувала Кубок та Суперкубок Англії, один раз вигравав Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.

За наявною інформацією, Клоппа замінить тренер Феєнорда Арне Слот.