Російські окупанти цілеспрямовано вдарили балістикою по об'єктам енергетичної інфраструктури України. Значних руйнувань зазнала Дніпровська ГЕС, куди було два прямих влучання.

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Підручний: Українці забули значення слів "безпечна ніч"

Через значні пошкодження перебої з електрикою були у Харківській, Одеській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

На варварську атаку росіян відреагував капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний. Він опублікував красномовні кадри з наслідками жахливого обстрілу, а також закликав мобілізуватися навколо допомоги ЗСУ. Дмитро опублікував реквізити збору для наших воїнів.

Світе, у вас була безпечна ніч? Українці забули значення слів "безпечна ніч". Це найбільша ракетна атака на енергосистему України. Цю нечисть треба знищувати,

– написав Підручний.

Реакція Підручного на масований обстріл / скриншот

Підручний закликав підтримати збір для ЗСУ / скриншот

Зазначимо, що наразі найскладніша ситуація в Харкові. В результаті масованого обстрілу місто було повністю знеструмлене. Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряну тривогу здійснюється гучномовцями.