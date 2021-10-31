Юних українських призерів нагороджували на фоні банера з символікою Росії: скандальне відео

Дуже дивний та водночас скандальний епізод стався у одній дитячо-юнацькій спортивній школі у Чернівцях. Юних спортсменів нагороджували на фоні зображення російського атлета.

Скандал у Чернівцях

Відео на своїй сторінці у фейсбуці з церемонії нагородження виклав учасник АТО Вальтер Шеффер.У ролику видно, що за спинами юних спортсменів зображена російська символіка – двоголовий орел.

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Цікаво, чому в українському спортивному закладі, який розміщується на вулиці Небесної Сотні, є малюнки зі спортсменами-борцями країни-агресора. У Чернівецькій ОДА, якій підпорядковується ця школа, поки що жодним чином не прокоментували скандальний інцидент.

Невідомо, чому потенційних українських чемпіонів нагороджують на тлі російських спортсменів із їх національними символами. Відзначимо, що багато українських зірок спорту відмовляються виступати у сусідній країні через бойові дії.

Відео з ДЮСШ