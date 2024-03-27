Шевченко-джуніор може зіграти на ЧС: за яких умов юнацька збірна України поїде в Чилі

Юнацька збірна України U-19 з максимальним результатом завершила еліт-раунд відбору на Євро-2024. У "складі "синьо-жовтих" дебютний матч зіграв син легендарного Андрія Шевченка Крістіан.

26 березня юнацька команда U-19 без проблем розібралась зі Швейцарією (3:0) та оформила вихід на Євро-2024. Проте це не межа можливостей для підопічних Дмитра Михайленка.

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Шанс повторити успіх команди Петракова

У разі успішного виступу на континентальному турнірі "синьо-жовті" можуть потрапити на чемпіонат світу 2025 року серед команд U-20, який відбудеться в Чилі. Однак про все по черзі.

Отже, збірна України поміж восьми учасників зіграє на Євро-2024 (U-19). Жеребкування змагань відбудеться 17 квітня в Белфасті. Початок о 17:00 за київським часом.

Наразі відомі усі учасники чемпіонату Європи. В турнірі, окрім України, візьмуть участь: Північна Ірландія (господарі), Італія (чинний чемпіон), Франція, Іспанія, Туреччина, Норвегія і Данія. Чемпіонат проходитиме з 15 по 28 липня.

Учасники Євро-2024 будуть розподілені на два квартети, з яких до півфіналу вийдуть по дві збірні. Головний трофей буде розіграно 28 липня на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті.

П'ять найкращих команд ЧЄ кваліфікуються на чемпіонат світу (U-20). Тож за п'яте місце буде зіграно окремий поєдинок. Таким чином, для збірної України необхідно завершити турнір в топ-5.

Зазначимо, що чемпіонат світу 2025 року серед команд U-20 відбудеться у Чилі. В турнірі візьмуть участь 24 збірні. Переможець Мундіалю визначиться 25 липня. Нагадаємо, що у 2019 році збірна України стала чемпіоном світу.

Як Україна вийшла на ЧЄ-2024