Шевченко-джуніор може зіграти на ЧС: за яких умов юнацька збірна України поїде в Чилі
Джерело:УАФ
Юнацька збірна України U-19 з максимальним результатом завершила еліт-раунд відбору на Євро-2024. У "складі "синьо-жовтих" дебютний матч зіграв син легендарного Андрія Шевченка Крістіан.
26 березня юнацька команда U-19 без проблем розібралась зі Швейцарією (3:0) та оформила вихід на Євро-2024. Проте це не межа можливостей для підопічних Дмитра Михайленка.
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Шанс повторити успіх команди Петракова
У разі успішного виступу на континентальному турнірі "синьо-жовті" можуть потрапити на чемпіонат світу 2025 року серед команд U-20, який відбудеться в Чилі. Однак про все по черзі.
Отже, збірна України поміж восьми учасників зіграє на Євро-2024 (U-19). Жеребкування змагань відбудеться 17 квітня в Белфасті. Початок о 17:00 за київським часом.
Наразі відомі усі учасники чемпіонату Європи. В турнірі, окрім України, візьмуть участь: Північна Ірландія (господарі), Італія (чинний чемпіон), Франція, Іспанія, Туреччина, Норвегія і Данія. Чемпіонат проходитиме з 15 по 28 липня.
Учасники Євро-2024 будуть розподілені на два квартети, з яких до півфіналу вийдуть по дві збірні. Головний трофей буде розіграно 28 липня на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті.
П'ять найкращих команд ЧЄ кваліфікуються на чемпіонат світу (U-20). Тож за п'яте місце буде зіграно окремий поєдинок. Таким чином, для збірної України необхідно завершити турнір в топ-5.
Зазначимо, що чемпіонат світу 2025 року серед команд U-20 відбудеться у Чилі. В турнірі візьмуть участь 24 збірні. Переможець Мундіалю визначиться 25 липня. Нагадаємо, що у 2019 році збірна України стала чемпіоном світу.
Як Україна вийшла на ЧЄ-2024
- В еліт-раунді відбору на Євро-2024 юнацька збірна України зіграла три матчі. Спочатку "синьо-жовті" перемогли Північну Македонію (2:0), потім Латвію (3:0), а на завершення Швейцарію (3:0).
- Найкращим бомбардиром команди став форвард Динамо Матвій Пономаренко. На його рахунку 5 забитих м'ячів. Також по одному голу забили Данило Кревсун (Боруссія Д), Тімур Тутєров (Сандерленд U-21) та Геннадій Синчук (Металіст).
- У двох поєдинках зіграв син Андрія Шевченка Крістіан (Вотфорд U-18).