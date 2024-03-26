Україна U-19 – Швейцарія U-19 3:0

Голи: Синчук, 63, Пономаренко, 68, 78

У двох попередніх матчах збірна України перемогла по черзі Північну Македонію (2:0) та Латвію (3:0). У останньому поєдинку проти Швейцарії "синьо-жовтих" влаштовувала навіть нічия, пише 24 Канал.

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Показали приклад старшій команді

Однак підопічні Дмитра Михайленка вирішили не випробовувати долю, а здобули максимальний результат. У першому таймі глядачі не побачили забитих м'ячів, залишивши найцікавіше на другу половину зустрічі.

Спочатку Геннадій Синчук завдяки індивідуальним діям зняв павутину з дев'ятки. Через кілька хвилин форвард Динамо Матвій Пономаренко виграв верхову боротьбу у голкіпера швейцарців та подвоїв перевагу. На 78-й хвилині матчу той же Пономаренко зняв усі питання про переможця та оформив дубль.

3:0 – Україна вийшла на Євро-2024 U-19. Українці здобули три перемоги у трьох поєдинках та не пропустили жодного м'яча.

Відео голів у ворота Швейцарії