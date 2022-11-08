У вівторок, 8 листопада, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. У стикових матчах переможці Шляху чемпіонів країн зіграють на своєму полі проти команд, які посіли друге місце у групах Шляху Ліги чемпіонів.

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Рух потрапив в число сіяних команд, а Шахтар несіяних. Клуби з однієї асоціації були розведені. Жереб був більш поблажливим для "гірників", яким дістався в суперники Хайдук, а ось львів'яни зіграють проти італійського Інтера.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Янг Бойз (Швейцарія) – РБ Зальцбург (Австрія)

АЗ Алкмар (Нідерланди) – Айнтрахт (Німеччина)

Рух (Україна) – Інтер (Італія)

– Інтер (Італія) Хайдук (Хорватія) – Шахтар (Україна)

МТК (Угорщина) – Аякс (Нідерланди)

Гіберніан (Шотландія) – Боруссія Д (Німеччина)

Панатінаїкос (Греція) – Порту (Португалія)

Генк (Бельгія) –Ювентус (Італія)

Матчі 1/16 фіналу відбудуться 7/8 лютого. Переможці стикових матчів вийдуть до 1/8 фіналу, де зіграють із переможцями груп Шляху Ліги чемпіонів.

Фінал Юнацької ліги УЄФА відбудеться 24 квітня на стадіоні "Коловрей" в Ньоні.