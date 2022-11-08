Во вторник, 8 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. В стыковых матчах победители Пути чемпионов стран сыграют на своем поле против команд, занявших второе место в группах Пути Лиги чемпионов.

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Рух попал в число сеяных команд, а Шахтер – несеянных. Клубы из одной ассоциации были разведены. Жребий был более снисходительным для "горняков", которым достался в соперники Хайдук, а вот львовяне сыграют против итальянского Интера.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Янг Бойз (Швейцария) – РБ Зальцбург (Австрия)

АЗ Алкмар (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия)

Рух (Украина) – Интер (Италия)

Хайдук (Хорватия) – Шахтер (Украина)

МТК (Венгрия) – Аякс (Нидерланды)

Хиберниан (Шотландия) – Боруссия Д (Германия)

Панатинаикос (Греция) – Порту (Португалия)

Генк (Бельгия) – Ювентус (Италия)

Матчи 1/16 финала пройдут 7/8 февраля. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с победителями групп Пути Лиги чемпионов.

Финал Юношеской лиги УЕФА состоится 24 апреля на стадионе "Коловрей" в Ньоне.