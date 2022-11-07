Цього сезону Дніпро-1 здійснив прорив у єврокубках. Команда Олександра Кучера у своєму дебютному сезоні зуміла пробитись у плей-офф Ліги конференцій.

До теми Ліга конференцій: результати жеребкування стикових матчів

Починалось для дніпрян все не дуже вдало, адже команда без шансів вилетіла із Ліги Європи. Український клуб двічі поступився АЕКу з Ларнаки у раунді плей-офф кваліфікації (1:2, 0:3).

Втім, у Лізі конференцій підопічні Кучера змогли обійти інший клуб з Кіпру Аполлон та ліхтенштейнський Вадуц, поступившись лише АЗ. Це дозволило Дніпру-1 потрапити у раунд плей-офф турніру.

Там доля знову звела дніпрян із вже знайомим АЕКом, пише 24 канал. Після проходу українців віцечемпіон Кіпру потрапив у групу ЛЄ, де зустрівся з Динамо. Команда з Ларнаки взяла чотири очки у іграх з киянами і посіла третє місце, пропустивши вперед Ренн та Фенербахче.

Це і дозволило кіпріотам вийти у плей-офф Ліги конференцій, де на них чекав Дніпро-1. Тим часом, букмекери визначились із фаворитом майбутньої дуелі.

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Цікаво, що попри дві поразки у серпні більше шансів на прохід далі дають саме представнику УПЛ. Коефіцієнт на прохід Дніпра-1 складає 1,62, тоді як на АЕК – 2,61.

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Правда, у першій зустрічі, яка пройде в Ларнаці, трохи більше шансів на перемогу мають кіпріоти. Тріума АЕКа в першому матчі оцінений у 2,58, а дніпрян – у 2,82.

Перша гра на Кіпрі пройде 16 лютого 2023 року. Початок – о 22:00 за Києвом. Матч-відповідь відбудеться у словацькому Кошице 23 лютого і почнеться о 19:45 за київським часом. Переможець дуелі отримає путівку в 1/8 фіналу Ліги конференцій.