Юна українка Світалана Жульжик виграла срібну медаль на чемпіонаті Європи
17 липня 2021 , 21:10Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українка Світлана Жульжик принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи (U-20), який проходить в Таллінні (Естонія).
Легкоатлетка другою пробігла дистанцію на 800 метрів. Більш того – Жульжик за 2 дні до свого 19-річчя встановила особистий рекорд в дисципліні – 2:04.02. 2-е і 4-е місце в Таллінні розділили лише 0,09 секунди.
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Компанію українці на п'єдесталі склали представниці Швейцарії Одрі Верро і Валентина Розамілія, які обігнали її в півфіналі.
Відео фінішу Жульжиної
Євро U20 з легкої атлетики. 800 м, дівчата. Фінал
- Одрі Верро (Швейцарія) – 2:03.12
- Світлана Жульжик (Україна) – 2:04.02
- Валентіна Розамілія (Швейцарія) – 2:04.08