У польському Кракові у сьомий змагальний день було розіграно комплект медалей у мікст турнірі з кульової стрільби з 25 метрів. У фіналі змагань Україну представляли Юлія та Павло Коростильови, пише 24 Канал.

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Українській парі протистояв дует у складі Матея Рампули та Альзбети Дєдової з Чехії. У фіналі влучнішими були наші спортсмени, які перемогли з рахунком 16:6.

Відзначимо, що для Юлії це перша в кар'єрі медаль Європейських ігор. А от її молодший брат Юрій вдруге здобув нагороду найбільшого спортивного форуму континенту. У 2019 році Коростильов-молодший в парі з Оленою Костевич виборов "бронзу" Європейських ігор-2019.

Кульова стрільба. Мікст. Малокаліберний пістолет, 25 метрів, фінал

Павло Коростильов / Юлія Коростильова (Україна) Матей Рампула / Альзбета Дєдова (Чехія)

Для українських стрільців це вже друга медаль на цьогорічному турнірі. Раніше Олена Костевич здобула бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Медальний залік України на Європейських іграх-2023.