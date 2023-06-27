У польському Кракові у сьомий змагальний день було розіграно комплект медалей у мікст турнірі з кульової стрільби з 25 метрів. У фіналі змагань Україну представляли Юлія та Павло Коростильови, пише 24 Канал.
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Українській парі протистояв дует у складі Матея Рампули та Альзбети Дєдової з Чехії. У фіналі влучнішими були наші спортсмени, які перемогли з рахунком 16:6.
Відзначимо, що для Юлії це перша в кар'єрі медаль Європейських ігор. А от її молодший брат Юрій вдруге здобув нагороду найбільшого спортивного форуму континенту. У 2019 році Коростильов-молодший в парі з Оленою Костевич виборов "бронзу" Європейських ігор-2019.
Кульова стрільба. Мікст. Малокаліберний пістолет, 25 метрів, фінал
- Павло Коростильов / Юлія Коростильова (Україна)
- Матей Рампула / Альзбета Дєдова (Чехія)
Для українських стрільців це вже друга медаль на цьогорічному турнірі. Раніше Олена Костевич здобула бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
Медальний залік України на Європейських іграх-2023.
- Таким чином, наші спортсмени виграли в Кракові вже 13 золотих нагород.
- У медальному заліку збірна України займає третю сходинку за Італією та Іспанією.
- На рахунку українців 26 медалей (13 – "золото", 7 – "срібло", 6 – "бронза").