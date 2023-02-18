У Києві стартував чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Одним з найбільш цікавих змагань були стрибки у висоту серед жінок.

До теми Ярослава Магучіх виграла шості поспіль змагання зі стрибків у висоту у 2023 році

Участь у турнірі взяли семеро спортсменок. Серед них – четверо з тих, хто представляє Україну на найкращих турнірах світу. Єдиною, хто не приїхала на змагання, була Ярослава Магучіх.

Увесь квартет легкоатлеток взяв висоту 1,90 метра, що дозволило їм окупувати перші чотири місця. Першою з дистанції зійшла Юлія Чумаченко, яка не змогла підкорити 1,92 метра. Бронза дісталась Ірині Геращенко, яка не реалізувала три спроби на 1,94 метра.

Боротьба за золото точилась між Юлією Левченко та Катериною Табашник. Обидві підкорили 1,96 метра, але ще +2 сантиметри взяти не змогли. Оскільки Табашник знялась після другого невдалого стрибка, перемогла дісталась Левченко.

Читайте також Тренування під звуки вибухів: українська легкоатлетка опублікувала відео підготовки до змагань

Результати турніру зі стрибків у висоту на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні: