Левченко: Для мене це був трохи шок

У липні в американському Юджині відбувся чемпіонат світу з легкої атлетики. На жаль, Юлії не вдалося вийти у фінал зі стрибків у висоту.

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Наші спортсмени всьому світові розповідають про злочини російських окупантів. Спортсменка взяла участь у пресконференції після змагань.

"Для мене це був трохи шок. Спортсмени звикли, що до них прикута увага тоді, коли в них є якісь результати чи здобутки. І я була трохи засмучена, бо не вдалось реалізувати свої сподівання. А тут мені кажуть, що буде пресконференція.

Якось для мене це несумісно. Я навіть спочатку перепитала, чи це доречно. Сказали, що треба – люди хочуть нас почути, наше тріо. Коли прийшла, то не думала, що буде так багато ЗМІ. В залі було безліч журналістів. Це додало хвилювання. Тоді ти розумієш, що відповідальний не лише за себе, як спортсмена, а ти представник своєї країни.

Готовий чи не готовий, люди хочуть тебе почути. Твоя місія – не лише змагатись, але й розповідати, що відбувається в тебе на батьківщині. Дай бог, щоб це допомогло якомога швидше перемогти", – сказала Левченко.

"Була впевнена на 99%, що спорту більше не буде"

Спортсменка наголосила, що важливо, аби міжнародні ЗМІ не припиняли говорити про війну в Україні, яку розв'язала росія. Вона розповіла, що деякі люди закордоном запитують у неї "чи дійсно з України не літають літаки". Вони дивувалися відповіді легкоатлетки.

Я розповідала, що дуже рада бути на змаганнях, бо коли почалась війна, я була впевнена на 99%, що спорту більше не буде в моєму житті. В середині березня я з мамою і сестрою виїхала спочатку з Києва, потім до Європи. І коли я виїжджала з дому, навіть в голові не було брати з собою кросівки, шиповки, форму. Про спорт я взагалі не думала. Здавалось, що він у минулому житті,

– сказала Юлія.

"Але вже через кілька днів по прибутті в Європу мені зателефонував тренер і сказав, що нам організовують збір за кордоном. Я була шокована. Який збір за кордоном? Я тоді взагалі не знала, як планувати життя далі", – додала легкоатлетка.

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