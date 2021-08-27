Юлія Джима стала віцечемпіонкою світу з літнього біатлону
Джерело:24 канал
Українка Юлія Джима виграла срібну медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто. Україна посіла друге місце, допустивши 2 промахи на стрільбі.
Результати гонки
1. Маркета Давідова (Чехія)
2. Юлія Джима (Україна)
3. Ірина Казакевич (РБУ)
…
18. Дар'я Блашко (Україна)
25. Олена Білосюк (Україна)
26. Ольга Абрамова (Україна)
29. Анна Кривонос (Україна)
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Як розвивалася гонка
У фіналі суперспринту Україна мала відразу 5 представниць. Разом з Джимою вдало перший вогневий рубіж подолала Дар'я Блашко. І це попри погану погоду. Зокрема, у Нове-Мєсто були сильні пориви вітру та дощ.
Джима вдало відпрацювала й на другому вогневому рубежі, що не скажеш про Блашко – 2 промахи.
Перший промах Джима допустила на третьому вогневому рубежі, проте все одно була серед лідерок. На останній стрільбі Юлія ще раз промахнулася, але вийшла у лідерки.
На жаль, Джима не змогла втримати перевагу. Надшвидка чешка Маркета Давідова випередила українку наприкінці гонки.