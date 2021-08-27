Юлія Джима стала віцечемпіонкою світу з літнього біатлону

27 серпня 2021 , 17:14
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Джерело:

24 канал

Українка Юлія Джима виграла срібну медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто. Україна посіла друге місце, допустивши 2 промахи на стрільбі.

Результати гонки

1. Маркета Давідова (Чехія)
2. Юлія Джима (Україна)
3. Ірина Казакевич (РБУ)

18. Дар'я Блашко (Україна)
25. Олена Білосюк (Україна)
26. Ольга Абрамова (Україна)
29. Анна Кривонос (Україна)

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Як розвивалася гонка

У фіналі суперспринту Україна мала відразу 5 представниць. Разом з Джимою вдало перший вогневий рубіж подолала Дар'я Блашко. І це попри погану погоду. Зокрема, у Нове-Мєсто були сильні пориви вітру та дощ.

Джима вдало відпрацювала й на другому вогневому рубежі, що не скажеш про Блашко – 2 промахи.

Перший промах Джима допустила на третьому вогневому рубежі, проте все одно була серед лідерок. На останній стрільбі Юлія ще раз промахнулася, але вийшла у лідерки.

На жаль, Джима не змогла втримати перевагу. Надшвидка чешка Маркета Давідова випередила українку наприкінці гонки.

Автор: Михайло Гема