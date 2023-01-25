Перша медаль України: Юлія Джима – срібна призерка чемпіонату Європи з біатлону

У середу, 25 січня, у швейцарському Ленцерхайде відбулась жіноча індивідуальна гонка з біатлону. Юлія Джима фінішувала третьою, але після протесту підійнялась на друге місце.

Україна мала велике представництво у жіночій "індивідуалці" – 5 біатлоністок змагались за нагороди, дві з них – олімпійські чемпіонки. Юлія Джима, яка вже давно є лідеркою жіночої команди, підтвердила свій статус, пише 24 канал.

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Як було після фінішу

Джима показала майже відмінну стрільбу, одного разу схибивши на другому вогневому рубежі. Далі Юлія вибила усі 10 із 10 та фінішувала на третьому місці. Але і це не все!

Українка поступилась переможниці гонки з Італії Мікелі Каррарі 53 секундами, хоча обидві по одному разу схибили на стрільбі.

Другою стала німкеня Ліза Марія Шпарк. Могла Джима заїхати ще вище, якби не прикрий промах. Адже срібна призерка з Німеччини виграла у Юлії лише 6 секунд і те за рахунок чистої стрільби – 20 із 20-ти.

Юлія Джима стала авторкою першої нагороди України на чемпіонаті Європи-203 з біатлону. Вже перша гонка змагань подарувала нам медаль.

Другою найкращою серед українок стала Анна Кривонос, яка фінішувала 16-ю з лише одною хибою. Найгірший результат продемонструвала, на диво, інша олімпійська чемпіонка у складі України Олена Білосюк – 3 промахи та 40-ва позиція.

Анастасія Меркушина та Любов Кип'яченкова показали ідентичну стрільбу (3 промахи) та посіли 24-те та 35-те місця відповідно.

Протест та "срібло" для Джими

Але на цьому біатлонна "Санта-Барбара" не закінчилась. Після закінчення гонки система електронного відстеження результатів помилково не врахувала два промахи італійки Каррари на другому вогневому рубежі. Але після перегляду Мікелі було додано дві хвилини штрафу.

Юлія Джима ж перемістилась на другу позицію та здобула не "бронзу", а "срібло". Її відставання від нової тріумфаторки гонки склало лише 6 секунд. Якби не прикрий промах Юлії, то саме Джима була б на першій сходинці п'єдесталу.

Переможницею "індивідуалки" автоматично стала німкеня Ліза Марія Шпарк, яка до протесту фінішувала другою. Італійка Каррара опустилась аж на 11-те місце.

За те у трійку призерок потрапила ще одна представниця Німеччини Селіна Гротіан.

Результати жіночої "індивідуалки"

1. Ліза Марія Шпарк (Німеччина, 0+0+0+0) +47,7

2. Юлія Джима (Україна, 0+1+0+0) +53,2

3. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0+0+2)

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16. Анна Кривонос (0+0+1+0) +2:55,3

24. Анастасія Меркушина (1+1+0+1) +3:41,0

35. Любов Кип'яченкова (1+1+0+1) +4:52,5

40. Олена Білосюк (0+0+0+3) +5:06,0

25 січня на чемпіонаті Європи з біатлону відбудеться ще й індивідуальна гонка серед чоловіків. Початок перегон о 15:00 (за київським часом).