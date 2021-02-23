Тоттенхем знайшов заміну Жозе Моурінью

Під зірковим наставником лондонського Тоттенхема Жохе Моурінью захиталося крісло. Керівництво "шпор" задумується про відставку португальця через невдалі результати.

Нагельсманн – основний кандидат

Тоттенхем розглядає різні варіанти на випадок відставки Жозе Моурінью з поста головного тренера.

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За інформацією британських ЗМІ, основний кандидат на зміну Моурінью – німецький тренер Юліан Нагельсманн. Наразі він очолює РБ Лейпциг.

Повідомляється, що 33-річний німецький фахівець позитивно ставиться до ідеї можливої роботи в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

У Моурінью начебто є два тижні, за які він повинен виправити результати команди. Втім, Нагельсманн навряд чи вже навесні 2021 року очолить Тоттенхем.

Німець не готовий покинути Лейпциг посеред сезону.

В останніх 10 матчах у різних турнірах Тоттенхем здобув лише 4 перемоги. Команда зазнала 6 поразок. "Шпори" вилетіли з Кубка Англії та опустилися на 9 місце у турнірній таблиці АПЛ.

У скільки Тоттенхему обійдеться звільнення Моурінью?

За даними ESPN, доля Моурінью навряд чи вирішиться найближчим часом. Звільнення Моурінью обійдеться Тоттенхему приблизно у 30 мільйонів фунтів відступних.

Контракт 58-річного Моурінью з лондонцями чинний до 2023 року.

Перед тренером стоїть завдання виграти трофей. Наразі "шпори" мають шанси виграти Кубок англійської ліги та Лігу Європи. Окрім того, Тоттенхем досі має математичні шанси в АПЛ.

Юліан Нагельсманн розпочав тренерську кар'єру у Хоффенхаймі, де з 2016 року був наставником головної команди. У 2019 році він очолив Лейпциг. Німець – наймолодший тренер, який виводив команду у плей-офф Ліги чемпіонів.