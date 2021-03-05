Помер Волтер Грецкі – батько легендарного хокеїста Вейна Грецкі: він мав українське походження

На 83 році життя помер Волтер Грецкі – батько легендарного хокеїста НХЛ Вейна Грецкі. Волтер Грецкі мав українське походження та емігрував до Канади.

Причина смерті Грецкі

Найрезультативніший хокеїст в історії НХЛ Вейн Грецкі 5 березня повідомив про смерть свого батька. Волтеру Грецкі було 82 роки.

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В останні роки Волтер Грецкі мав проблеми зі здоров'ям, у тому числі боровся з хворобою Паркінсона, яку в нього діагностували у 2012 році.

У 1991 році він переніс аневризм головного мозку, від наслідків якого довго відновлювався.

Він був капітаном нашої команди

"З почуттям глибокої скорботи Джанет і я ділимося з вами звісткою про смерть мого батька. Він мужньо боровся з хворобою Паркінсона та іншими захворюваннями в останні роки, і ніколи не опускав руки. Для мене, моєї сестри і трьох братів батько завжди був капітаном нашої команди. Він був прикладом для нас, захищав нашу сім'ю і був нашим лідером завжди і у всьому.

Він зіграв головну роль в тому, що я полюбив хокей. Він надихав мене на те, щоб розкрити найкращі якості не тільки в хокеї, але і в житті взагалі. Нам буде його дуже сильно не вистачати. Але я знаю, що зараз він з мамою, і це примиряє мене і нашу сім'ю з втратою. Він був по-справжньому великою людиною і дуже пишався, що він канадець. Ми любимо тебе, тато", – йдеться у повідомленні Грецкі у твітері.

Український слід Грецкі